Полуобнаженная активистка Femen напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, куда он приехал проголосовать на проходящих в стране президентских выборах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Когда Земан пришел голосовать на избирательный участок, навстречу ему выбежала полуобнаженная женщина, которая начала выкрикивать по-английски "Земан – проститутка Путина". Ее скрутила охрана.

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Земана увели с участка, но спустя некоторое время он вернулся и проголосовал.

В движение FEMEN сообщили, что это была украинская активистка Ангелина Диаш.

Напомним, 12 января в Чехии начался первый тур выборов президента страны. Голосование продлится 12 и 13 января.