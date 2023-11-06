"Неразумный человек": экс-президент Чехии назвал свое мнение о Путине ошибочным

По словам Милоша Земана, в течение своей 10-летней каденции он подумать не мог, что глава Кремля все же отдаст приказ о вторжении в Украину.

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Бывший президент Чехии Милош Земан считает свою позицию в отношении российского главы государства Владимира Путина самой большой своей ошибкой. Об этом он заявил во время своего интервью для телеканала Nova 5 ноября.

По его словам, он и подумать не мог, что Кремль все же отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Все 10 лет он ошибался касаемо своего коллеги.

"Моя самая большая неудача заключается в том, что я тотально ошибался в отношении Владимира Путина, ведь только неразумный человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", — заявил Милош Земан.

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Отдельно он отметил, что такое недальновидное решение главы Кремля нанесло ущерб не только Украине, но и самой России. Владимир Путин "является человеком, который навредил собственной стране", как отметил бывший чешский лидер.

Также Милош Земан высказался о своей работе в течение последних 10 лет, которые он и пробыл на должности главы государства:

"Я всегда старался отстаивать национальные интересы, хорошо или не очень мне это получалось, пусть оценивают другие. Но никто не может меня упрекнуть, что я кому-то потакал".

Напомним, 24 октября сообщалось, что в Чехии призвали Запад бороться с "усталостью" от войны. По словам главы Сената Милоша Выстрчила, Европа привыкла многие годы жить в мире и поэтому это может стать причиной, почему "интерес" к ситуации в Украине падает. Западу нельзя верить заявлениям Путина.