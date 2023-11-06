"Нерозумна людина": експрезидент Чехії назвав свою думку про Путіна помилковою

За словами Мілоша Земана, протягом своєї 10-річної каденції він подумати не міг, що очільник Кремля все ж таки віддасть наказ про вторгнення в Україну.

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Колишній президент Чехії Мілош Земан вважає свою позицію щодо російського голови держави Володимира Путіна найбільшою своєю помилкою. Про це він заявив під час свого інтерв'ю для телеканалу Nova 5 листопада.

За його словами, він і подумати не міг, що Кремль все ж віддасть наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Усі 10 років він помилявся стосовно свого колеги.

"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся щодо Володимира Путіна, адже тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", — заявив Мілош Земан.

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Окремо він наголосив, що таке недалекоглядне рішення очільника Кремля завдало шкоди не лише Україні, а й самій Росії. Володимир Путін "є людиною, яка нашкодила власній країні", як зазначив колишній чеський лідер.

Також Мілош Земан висловився про свою роботу протягом останніх 10 років, які він і пробув на посаді голови держави:

"Я завжди намагався відстоювати національні інтереси, добре чи не дуже мені це виходило, нехай оцінюють інші. Але ніхто не може мені дорікнути, що я комусь потурав".

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що в Чехії закликали Захід боротися з "втомою" від війни. За словами голови Сенату Мілоша Вистрчила, Європа звикла багато років жити в мирі і тому це може стати причиною, чому "інтерес" до ситуації в Україні падає. Заходу не можна вірити заявам Путіна.