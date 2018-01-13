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Главная » Мир » Российские хакеры пытаются взломать электронную почту Сената США, – СМИ

Российские хакеры пытаются взломать электронную почту Сената США, – СМИ

Российские хакеры пытаются взломать электронную почту Сената США, – СМИ
Скриншот из сериала "Мистер Робот"

Киберпреступники ищут информацию, которую можно "слить" в открытый доступ

13.01.18 411
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Хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената. 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет компании киберзащиты Trend Micro Inc., передает Украинская правда

"Те же хакеры (Fancy Bear), которые проникли в серверы Демократической партии США, в течение последних нескольких месяцев создали условия для осуществления шпионской кампании против Сената США", – заявили в Trend Micro Inc.

"Они продолжают быть очень активными – по крайней мере, в подготовительной работе – чтобы снова иметь влияние на общественное мнение", – подчеркнул представитель Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд. По его словам, хакеры ищут информацию, которую можно "слить" в открытый доступ. 

В отчете компании киберзащиты Trend Micro Inc. обнародованы результаты подозрительных веб-сайтов, похожих на внутреннюю базу электронной почты Сената США. По цифровым отпечаткам, которые содержались в конструкции этих сайтов, установлено, что такие же использовались исключительно группой Fancy Bear. 

Напомним, российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась взломать почтовые ящики украинских политиков и российских оппозиционеров. В целом в планах хакеров было взломать почтовые ящики Gmail почти 4,7 тыс. пользователей во всем мире - от представителя Папы Римского в Киеве до панк-группы Pussy Riot в Москве, а еще – в США, Грузии, Сирии и других странах.

Как писал "Фокус", в США готовятся к отражению кибератаки "терабайт смерти".

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