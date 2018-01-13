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Главная » Мир » Поперёк горла. Как Россия борется с достижениями науки в США
Поперёк горла. Как Россия борется с достижениями науки в США
Фото: открытые источники

Поперёк горла. Как Россия борется с достижениями науки в США

Колумнист Newsweek Генри Миллер изучил методы борьбы Кремля не только с западной идеологией, но и с американскими достижениями в области науки

13.01.18 3816
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Отточенное влияние

7 января на телеканале CBS вышел 60-минутный документальный фильм о том, как работает российская пропаганда в новостной сети телеканала Russia Today. Когда главного редактора RT Маргариту Симоньян спросили, какое влияние телеканал оказал на выборы президента США, она скромно ответила: "Мы ничего незаконного и мрачного не сделали". Также она не согласна с отчётами разведки США, в которых говорится об использовании российскими спецслужбами интернета и соцсетей для подрыва доверия к демократическим процедурам Америки.

Генри Миллер считает, что Симоньян врёт. По его мнению, Россия, как и её предшественник СССР, умело использует всевозможные инструменты для продвижения своих взглядов и интересов.

Типичным примером передёргивания фактов российскими пропагандистами стала топ-новость в Facebook о стрельбе на концерте в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года, опубликованная контролируемым правительством РФ информагентством "Спутник". Россияне написали, что ФБР обнаружила связь между стрелком и ИГИЛ, хотя американские спецслужбы почти сразу отвергли версию причастности исламистов к теракту.

По словам Миллера, RT — основной англоязычный рупор повестки дня российского президента Владимира Путина. Фейковые новости — конёк телеканала, а главная цель редакционной политики Russia Today — дезинформационная кампания, направленная против мировых СМИ, таких как Би-би-си.  

ГМО нам не друг

Сотрудник Американского совета науки и здоровья доктор Алекс Березов уверяет, что кремлёвская пропаганда не ограничивается политикой. По его словам, RT также пытается очернить современные технологии производства и экономический рост США.

В качестве примера Березов приводит дезинформационную кампанию РФ против генетической инженерии, используемой американцами в сельском хозяйстве. В России давно введён запрет на производство генетически модифицированных продуктов и ввоз их в страну. Поэтому Москва заняла активную позицию критики производства ГМО в других странах, хотя на самом деле активно интересуется этими разработками.

RT – основной англоязычный рупор повестки дня российского президента, главная цель редакционной политики Russia Today — дезинформационная кампания, направленная против мировых СМИ, таких как BBC

"RT часто критикует ГМО, которые являются результатом американских инноваций. Позиция сопротивления россиян ГМО в первую очередь основана не на последствиях их использования для здоровья человека, а на причинении максимального вреда сельскохозяйственным компаниям США, — говорит доктор Березов. — Работа российских СМИ породила антиГМО-движения в США, которые хорошо финансируются и координируются Кремлём. А в статье The New York Times и вовсе говорится, что деньги на очернение работы американской промышленности выделяют российские магнаты".

Генри Миллер, который кроме прочего является молекулярным биологом, говорит, что генно-модифицированные растения намного лучше, чем обыкновенные, поскольку устойчивы к наводнениям, засухе, различным болезням и увеличивают урожай в несколько раз на один гектар. В то же время в самой России разработок по выращиванию генно-модифицированных растений практически нет, поэтому Кремль делает всё, чтобы препятствовать её успешному развитию в мире. Так, 30 мая 2017 года пророссийское издание Your News Wire опубликовало статью, в которой говорилось, что Меланья Трамп запретила поставлять генно-модифицированные продукты в Белый дом. Информация, которая бы подтверждала такое распоряжение, отсутствовала.

Academics Review, влиятельнейшая научная некоммерческая организация экспертов-академиков, провела обзор сотен опубликованных исследований, касающихся взглядов потребителей на органические продукты в США. Эксперты также рассмотрели более 1500 информационных сообщений, маркетинговых материалов, различной пропаганды, выступлений об органических товарах, появившихся в 1988–2014 годах. Оказалось, что за этот промежуток времени, основываясь на ложных сведениях об опасности продуктов неорганического происхождения, потребители потратили более $100 млрд на покупку экологически чистых продуктов премиум-класса.

С помощью пропаганды Россия, по словам Генри Миллера, нацелена подорвать и газовую индустрию Америки. Об этом говорится в докладе Национальной разведки США, которая расследовала вмешательство РФ в американские выборы. Речь идёт о попытке РФ убедить миллионы американцев в том, что США, используя добычу газа путём гидравлического разрыва пластов, тратит на это несоизмеримо больше денег, чем Россия, способная добывать газ лишь традиционным способом. И хотя по стоимости всё выглядит с точностью до наоборот, российские пропагандисты продолжают гнуть свою линию. Профессор философии колледжа Дикинсона Криспин Сартуэлл говорит: "Сила разведывательных служб России огромная, вот только изменить материю реальности им точно не под силу".

По материалам: Newsweek
Перевод Даниила Непочатова

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