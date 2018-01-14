Турция не согласна на "привилегированное партнерство" с ЕС

Анкара выступила против "привилегированного партнерства" с Европейским союзом. Об этом заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик в эфире одного из турецких телеканалов, передает агентство Anadolu.

"Любая инициатива, предусматривающая предоставление Турции статуса "привилегированного партнера", будет отвергнута Анкарой. Никто не в праве предлагать Турции статус страны "второго класса", - подчеркнул Челик.

Он добавил, что Турция будет считать любые подобные инициативы "аморальными".

"Турцию нельзя воспринимать как "лагерь для беженцев", с которым нужно сотрудничать по вопросу предотвращения нелегальной миграции или в качестве "военного штаба" для обращений по борьбе с терроризмом. Турцию нужно воспринимать как государство ", - заявил Челик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Турции появились территориальные претензии к Греции

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в данный момент нет шансов на достижение прогресса в процессе вступления Турции в Европейский союз и взамен предложил Анкаре "привилегированное партнерство" с ЕС.