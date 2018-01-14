Тегеран назвал официальное количество погибших во время протестов

Во время демонстраций в Иране погибли 25 человек, около 465 все еще задержаны по всей стране за участие в волне антиправительственных протестов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что за последние дни 440 "арестованных мятежников" были освобождены из мест содержания под стражей только в Тегеране. В столице Ирана удерживают еще 55 человек.
Отметим, заместитель министра иностранных дел Махмуд Садеги заявил на прошлой неделе, что всего было арестовано более 3700 человек, протестовавших из-за экономических проблем и властной коррупции в Иране.
Напомним, Трамп поддержал участников акций протеста в Иране.