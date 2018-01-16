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Главная » Мир » Изобретателю "Наутилуса" предъявили официальное обвинение в убийстве журналистки
Изобретателю "Наутилуса" предъявили официальное обвинение в убийстве журналистки
Петер ‎Мадсе / Фото: flickr.com/photos/joi

Изобретателю "Наутилуса" предъявили официальное обвинение в убийстве журналистки

Следствие считает, что Мадсен заранее спланировал преступление

16.01.18 78
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Прокуратура Дании предъявила датскому изобретателю первой самодельной подлодки Петеру Мадсену обвинение в убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AP.

Следствие считает, что Мадсен заранее спланировал убийство. Точный способ убийства неизвестен, но предположительно капитан задушил журналистку или перерезал ей горло.

Что за действия сексуального характера он совершал и была ли Валль в этот момент еще жива, не уточняется.

Прокуратура намерена требовать для Мадсена пожизненного заключения — смертной казни в Дании нет. Рассматривается также вопрос о принудительном лечении по итогам психиатрического обследования. Подлодку "Наутилус" обвинение намерено конфисковать для последующего уничтожения.

"Существует много технических доказательств, но сейчас я не буду вдаваться в подробности", - сказал прокурор Якоб Бух-Джепсен на короткой пресс-конференции.

Он также отказался комментировать мотив Мадсена.

"Доказательства должны быть представлены в суде, а не в средствах массовой информации", - сказал он.

Адвокат Мадсена заявила, что ее клиент все еще отрицает убийство журналистки.

Суд над Мадсеном начнется в Копенгагене 8 марта и будет идти до 25 апреля. Ему грозит пожизненное тюремное заключение или ограничение свободы на неопределенно долгий срок.

Напомним, в августе 2017 года стало известно, что в Дании бизнесмена и изобретателя Петера ‎Мадсена подозревают в убийстве журналистки Ким Валль. Частная подводная лодка Мадсена "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа близ Копенгагена. Изобретателя впоследствии спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. 

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