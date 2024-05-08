Скандинавская дружба: король Дании Фредерик Х совершил первый зарубежный визит (фото)

Монарх подчеркнул, что его бабушка была шведской принцессой. Поэтому Швеция занимает особое место в сердце Фредерика Х.

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Король Дании Фредерик Х и его жена королева Мэри совершили первый зарубежный визит после коронации 14 января 2024 года. Снимками делится официальный акаут монарших персон в Instagram.

Сын королевы Маргрете II и его возлюбленная прибыли в соседнюю Швецию по приглашению Его Величества короля Карла XVI Густава, где шведская королевская чета принимала почетных гостей в Стокгольме.

В частности, жена Фредерика Х получила от шведского короля орден Серафимов, став первой женщиной-рыцарем этого ордена.

Для первого зарубежного визита королева Мэри выбрала кремовый топ от Jesper Hovring, украшенный цветочным кружевом из коллекции 2018 года, к которому добавила длинную атласную юбку 2017 года.

Жена короля Дании дополнила образ рубиновой тиарой, серьгами, браслетом и ожерельем.

Королевские семьи Дании и Швеции

Кроме королевы Сильвии и короля Карла Густава, к банкету присоединилась кронпринцесса Швеции Виктория и ее муж Даниэль. Первая в очереди на престол продемонстрировала нежно-мятное платье без рукавов, которое дополнила клатчем Gucci.

Кронпринцесса Швеции Виктория с мужем

"Скандинавские монархии тесно связаны, и наши семьи происходят из одного племени. Моя бабушка родилась шведской принцессой, и хотя она быстро переняла датский язык, но мне захотелось понимать шведский язык. Ее голос, независимо от языка, был звуком заботы. Швеция, сколько себя помню, имела постоянное место в моей мысли и моем сердце", — произнес речь король Дании Фредерик Х.

Король Дании Фредерик Х

Напомним, кронпринцесса Швеции встретилась с украинскими военными.

Также Фокус писал о портретах королевы Маргрете ІІ к 84-летию.