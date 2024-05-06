Могут спасти жизнь: ВСУ получили мини-приборы Wingman 103 для борьбы с БПЛА (фото)

Детектор Wingman 103 способен предупреждать военных о приближении вражеского дрона, сигнализируя об этом звуком, вибрацей или с помощью яркого светодиода.

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Датская компания MyDefense передала Сила обороны Украины 100 переносных детекторов беспилотных летательных аппаратов Wingman 103. Об этом сообщили представители компании в комментарии "Милитарному" на оборонной выставке Defense24Days в Польше.

Как отмечают авторы публикации, Wingman 103 являет собой "карманное" средство раннего предупреждения о появлении беспилотников. Аппарат постоянно сканирует частоты управления и передачи видеосигнала БПЛА. Он предназначен для обнаружения сигналов в диапазонах частот 2,4 и 5,8 гГц, на которых работают беспилотники типа Mavic или Autel, а также передается видеоизображение из FPV-дронов.

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Обнаружив вражеский дрон, Wingman 103 оповещает об этом звуковым сигналом, вибрацией или с помощью яркого светодиода. Таким образом военный получает возможность покинуть опасную зону или подготовить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Разработчики утверждают, что Wingman 103 может выявлять БПЛА на расстоянии до 6 километров, в зависимости от радиочастотной среды. Время его работы с использованием внешней батареи составляет 14 часов.

Wingman 103 Фото: Милитарный

Детектор адаптирован для использования спецподразделениями и может работать при любых погодных условиях. Аппарат водонепроницаем и стойкий к ударам. Кроме того, устройство довольно-таки легкое и компактное, его можно носить прикрепленным к поясу или другой экипировке на ремнях MOLLE.

Напомним, в Виннице наладили производство модифицированных приборов "Цукорок" для обнаружения дронов, и первую партию уже передали украинским защитникам на фронт. Компактный детектор за 2500 гривен может предупредить о приближении российских БПЛА и даже указать их тип.

В свою очередь польская Advanced Protection Systems (APS) компания презентовала систему борьбы с БПЛА SKYctrl, которая способна одновременно выявлять, отслеживать и классифицировать несколько дронов.