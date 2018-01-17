МИД Чехии: Незаконная аннексия Крыма – серьезное нарушение международного права

Чехия безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мартин Стропницкий по итогам телефонного разговора со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД Чехии.

Дипломаты обсудили текущую ситуацию в Крыму и на востоке Украины.

"Мы рассматриваем незаконную аннексию Крыма как серьезное нарушение международного права", - подчеркнул Стропницький.

Министры обсудили прогресс Украины в реализации политических и экономических реформ, борьбу с коррупцией и имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Стропницкий подтвердил готовность Чехии продолжать активную поддержку реформ в Украине, особенно в качестве международного координатора в сфере образования. Он также высоко оценил стабилизацию ситуации в экономике Украины, что может быть интересным для чешских предпринимателей и инвесторов.

Напомним, генсек ООН призвал побороть "паралич", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе.