Сенат США разрешил спецслужбам продолжить следить за иностранцами

В четверг, 18 января, Сенат США одобрил продление на шесть лет срока действия федерального закона о контроле за деятельностью иностранных разведывательных служб (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, - ред.).

Закон позволяет в течение года без постановления суда вести наблюдение за иностранными организациями и физическими лицами за пределами страны, если это соответствует интересам национальной безопасности. Об этом пишет DW.

В поддержку этого решения выступили 65 законодателей, против - 35.

Теперь документ, ранее прошедший процедуру утверждения в Палате представителей, должен подписать американский президент Дональд Трамп.

В соответствии с параграфом 705 FISA американским спецслужбам разрешен сбор данных, связанных с электронной перепиской. Широкую известность этот аспект получил после разоблачений Эдварда Сноудена, вскрывшего детали работы занимающегося радиоэлектронной разведкой Агентства национальной безопасности.

Группа демократов и республиканцев в Конгрессе США добивалась внесения изменений в этот закон, чтобы защитить личные данные американских граждан, состоящих в переписке с иностранными физическими и юридическими лицами.

Инициаторы поправки настаивали на том, чтобы Федеральное бюро расследований обращалось за специальным разрешением, прежде чем запрашивать в базе собранных данных информацию на граждан США, поддерживающих электронную корреспонденцию с иностранцами. Предложение, однако, было отклонено. В настоящий момент, если в подобные контакты вовлечены американцы, в ряде случаев требуется получить судебный ордер не позднее чем через 72 часа после начала наблюдения.

FISA в своем первоначальном варианте был подписан президентом США Джимми Картером в 1978 году. После террористических атак 11 сентября 2001 года в него неоднократно вносились поправки.