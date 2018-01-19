Американское посольство переедет в Иерусалим в 2019 году, - СМИ

Соединенные Штаты планируют перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в Госдепе, передает 112 Украина.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что под посольство будет переоборудовано консульское здание в районе Арнона, а новое строение возводиться не будет.

Решение не возводить новое здание посольства в Госдепе обосновывают наличием хорошей системы безопасности в консульских постройках в Арноне. Источники утверждают, что перенос посольства в короткие сроки может положительным образом сказаться на популярности президента Трампа, в связи с чем было принято решение не оттягивать сроки до окончания его президентской каденции.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, после чего в стране начались столкновения между палестинцами и израильтянами.

21 декабря Генеральная ассамблея ООН во время экстренной пленарной встречи приняла резолюцию с призывом сохранить статус Иерусалима неизменным в противовес позиции США о признании этого города столицей Израиля.

Документ поддержали 128 стран, девять выступили против, а 35 воздержались.