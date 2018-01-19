Греция хочет купить два фрегата у Франции

Париж уже продал по одному фрегату в Марокко и Египет

Министерство обороны Греции может приобрести два многоцелевых фрегата типа FREMM для своего флота и планирует начать переговоры с французским правительством в феврале. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Defense News.

По неофициальной информации, уже есть предварительная устная договоренность между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом о покупке фрегатов.

Фрегат FREMM был совместно разработан французско-итальянским консорциумом Naval Group и Fincantieri для военно-морских сил обеих стран.

Париж также уже продал один фрегат в Марокко и один в Египет. Стоимость каждого фрегата оценивается от 500 млн до 600 млн евро.

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Пока неясно, готова ли Греция выложить такие деньги за военные корабли. Не исключено, что вместо них приобретут два корвета класса Gowind, которые Франция производит самостоятельно и которые стоят на 100-150 млн евро меньше.