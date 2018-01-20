Турция начала наступление на курдов в Сирии

В субботу, 20 января, турецкая армия начала наземное наступление на курдские Отряды народной самообороны на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает DW.

"В Африне началась наземная операция. Дальше будет Манбидж", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Кютахья.

Также турецкий президент раскритиковал США за поддержку сирийских курдов из партии Демократический союз и Отрядов народной самообороны. Он добавил, что призывает Запад пересмотреть политику в Сирии и прекратить сотрудничество с террористами.

"Запад должен осознать, что Турция - союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе", - высказался Эрдоган.

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Напомним, 19 января, армия Турции, не пересекая границы, начала обстрелы курдских отрядов, которых страна считает террористическими. Курды призывают США повлиять на Анкару. Дамаск, в свою очередь, предупредил, что сирийская армия будет сбивать любые турецкие самолеты, которые окажутся в сирийском воздушном пространстве.

14 января стало известно о том, что международная коалиция под руководством Соединенных Штатов Америки начала тренировки около 30 тыс. бойцов "Демократических сил Сирии", в состав которых входят курдские отряды, которые должны охранять государственную границу Сирии. Турция выразила свое возмущение. В Пентагоне сообщили, что помощь в обучении бойцов направлена на защиту местного населения.

Официальная Анкара считает курдские силы террористами через сепаратистские настроения "Рабочей партии Курдинстана", которая борется за курдское государство или автономный регион террористическими методами.