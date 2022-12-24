"Сколько я убил курдов?": стрелок в Париже признался в расизме, – СМИ (фото, видео)

В Париже уже второй день не стихают протесты после ранения трех и убийства трех курдов. Представители общины считают, что это был теракт, за которым стоит Турция.

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69-летний мужчина, который убил троих человек в Париже, признался, что он хотел напасть на курдскую общину. Об этом сообщает BFMTV.

В Париже продолжается расследование вчерашней стрельбы в парикмахерской, ресторане и курдском культурном центре на улице ДʼЭнгейн. 69-летний мужчина признался полицейским, что он намеренно напал на курдскую общину. В издании отмечают, что единственный вопрос, который задал стрелок при задержании был: "сколько я убил?"

Пожилой человек заявил правоохранителям, что он расист. Первоначально эта информация появилась в СМИ. Стрелком оказался бывший сотрудник железной дороги. В 2018 году он вышел на пенсию. В январе 2021 года его привлекали к ответственности за насилие в отношение мигрантов в январе 2021 года. Мужчина разрезал шашкой палатки с мигрантами.

[ + – ] Полиция применила против протестующих слезоточивый газ

30 июня 2022 года 69-летнего пенсионера суд Бобиньи приговорила его к одному году заключения за насилие. В 2016 году он нанес ножевые ранения трем людям в доме, где он раньше жил. Он подал апелляцию на решение суда 8 июля.

Что происходит в Париже?

С 23 декабря в Париже начались массовые протесты курдов. Митингующие бросают в полицию мусорные ящики и другие предметы. Были подожжены несколько машин. В ответ полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Причиной протестов стало то, что курды считают, что за нападением стоит Турция. Они считают все курдские организации и объединения являются террористическими. Поэтому среди лозунгов были фразы "Турецкое государство — убийца" и "Эрдоган террорист". Местные власти обещают разместить охрану места сбора курдов.

Напомним, 23 декабря в центре Париже произошла стрельба. Француз убил троих курдов. Из-за этого в Париже начались столкновения с полицией, которые не утихают второй день.