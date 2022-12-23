В Париже француз убил троих курдов: в городе начались столкновения с полицией (видео)

Протестующие забрасывают правоохранителей камнями, в столице Франции возникли крупные пожары. Демонстранты требуют квалифицировать инцидент как теракт.

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В Париже происходят столкновения курдских протестующих с правоохранителями после того, как днем 23 декабря 69-летний француз застрелил трех человек в Курдском культурном центре Ахмет-Кая во французской столице. Об этом сообщает издание Le Monde.

По словам журналистов, протесты начались после выступления министра внутренних дел Жеральда Дарманена касательно инцидента. Демонстранты бросали в правоохранителей камни и болты, разбили несколько полицейских машин булыжниками и кирпичами, на улицах Парижа возникло множество пожаров, несколько сотрудников полиции получили ранения.

Силовики в ответ применили слезоточивый газ. Протестующие скандируют "РПК" (Рабочая партия Курдистана), "мученики не умирают". Демонстранты требуют справедливого расследования инцидента и квалификации его как теракта.

Убийство курдов в Париже: главное

По данным СМИ, 69-летний Уильям М. убил троих человек в курдском культурном центре и близлежащем курдском кафе в центре Парижа. Все трое погибших оказались курдами. Еще трое получили ранения, один из них с тяжелыми травмами. Мужчину обезоружили прохожие в тот момент, когда он перезаряжал оружие. Стрелок был арестован. По словам прокурора Лора Бекко, недавно он был освобожден из-под стражи в ожидании суда за нападение с саблей на лагерь мигрантов в Париже год назад. В июне он был осужден за совершение насильственных действий с применением оружия в 2016 году, однако Уильям М. подал апелляцию.

По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, стрелок вряд ли нацеливался на убийство конкретно на курдов, однако хотел убить просто каких-либо "иностранцев". Несмотря на судейское прошлое, мужчина не был "ни известен спецслужбам", ни "зарегистрирован как ультраправый", при этом он был "стрелком" в спортивном клубе, и "регистрировал много оружия" .

Его мотивы могут быть определены после допроса, "через несколько часов", поскольку в настоящее время он госпитализирован с травмами, добавил министр.

Журналисты также сообщили, что протестующие связывают убийство с деятельностью турецких властей, так как Анкара открыто преследует представителей РПК и ведет деятельность по их выявлению в других странах.

Напомним, по данным журналистов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости "очистить" северную часть Сирии от курдских сил.

Ранее Фокус подробно разбирался, как выглядит борьба курдов за независимость.