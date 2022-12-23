У Парижі француз убив трьох курдів: у місті почалися зіткнення з поліцією (відео)

Протестувальники закидають правоохоронців камінням, у столиці Франції виникли великі пожежі. Демонстранти вимагають кваліфікувати інцидент як теракт.

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У Парижі відбуваються зіткнення курдських протестувальників із правоохоронцями після того, як удень 23 грудня 69-річний француз застрелив трьох людей у Курдському культурному центрі Ахмет-Кая у французькій столиці. Про це повідомляє видання "Le Monde".

За словами журналістів, протести розпочалися після виступу міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена щодо інциденту. Демонстранти кидали у правоохоронців каміння та болти, розбили кілька поліцейських машин каменями та цеглою, на вулицях Парижа виникло багато пожеж, кілька співробітників поліції зазнали поранень.

Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ. Протестувальники скандують "РПК" (Робоча партія Курдистану), "мученики не вмирають". Демонстранти вимагають справедливого розслідування інциденту та його кваліфікації як теракту.

Убивство курдів у Парижі: головне

За даними ЗМІ, 69-річний Вільям М. убив трьох людей у курдському культурному центрі та прилеглому курдському кафе в центрі Парижа. Усі троє загиблих виявились курдами. Ще троє отримали поранення, один із них із тяжкими травмами. Чоловіка обеззброїли перехожі в той момент, коли він перезаряджав зброю. Стрілець був заарештований. За словами прокурора Лора Бекко, нещодавно його було звільнено з-під варти в очікуванні суду за напад із шаблею на табір мігрантів у Парижі рік тому. У червні він був засуджений за вчинення насильницьких дій із застосуванням зброї у 2016 році, проте Вільям М. подав апеляцію.

За словами міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, стрілець навряд чи націлювався на вбивство безпосередньо на курдів, проте хотів убити просто будь-яких "іноземців". Незважаючи на суддівське минуле, чоловік не був "ні відомий спецслужбам", ні "зареєстрований як ультраправий", при цьому він був "стрільцем" у спортивному клубі та "реєстрував багато зброї".

Його мотиви можуть бути визначені після допиту, "через кілька годин", оскільки зараз він госпіталізований із травмами, додав міністр.

Журналісти також повідомили, що протестувальники пов'язують вбивство з діяльністю турецької влади, оскільки Анкара відкрито переслідує представників РПК і веде діяльність з їхнього виявлення в інших країнах.

Нагадаємо, за даними журналістів, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час своєї телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив про необхідність "очистити" північну частину Сирії від курдських сил.

Раніше Фокус докладно розбирався, як виглядає боротьба курдів за незалежність.