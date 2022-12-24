"Скільки я вбив курдів?": стрілець у Парижі зізнався в расизмі, — ЗМІ (фото, відео)

У Парижі вже другий день не вщухають протести після поранення трьох і вбивства трьох курдів. Представники громади вважають, що це був теракт, за яким стоїть Туреччина.

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69-річний чоловік, який убив трьох людей у Парижі, зізнався, що він хотів напасти на курдську громаду. Про це повідомляє BFMTV.

У Парижі триває розслідування вчорашньої стрілянини в перукарні, ресторані та курдському культурному центрі на вулиці Д'Енгейн. 69-річний чоловік зізнався поліцейським, що він навмисне напав на курдську громаду. У виданні зазначають, що єдине питання, яке поставив стрілець під час затримання, було: "Скількох я вбив?"

Літній чоловік заявив правоохоронцям, що він расист. Спочатку ця інформація з'явилася в ЗМІ. Стрілком виявився колишній співробітник залізниці. 2018 року він вийшов на пенсію. У січні 2021 року його притягали до відповідальності за насильство щодо мігрантів у січні 2021 року. Чоловік розрізав шашкою намет із мігрантами.

[ + – ] Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ

30 червня 2022 року 69-річного пенсіонера суд Бобіньї засудив до одного року ув'язнення за насильство. У 2016 році він завдав ножових поранень трьом людям у будинку, де він раніше жив. Він подав апеляцію на рішення суду 8 липня.

Що відбувається в Парижі?

З 23 грудня в Парижі розпочалися масові протести курдів. Мітингувальники кидають у поліцію ящики для сміття й інші предмети. Було підпалено кілька машин. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Причиною протестів стало те, що курди вважають, що за нападом стоїть Туреччина. Вони вважають усі курдські організації та об'єднання терористичними. Тому серед гасел були фрази "Турецька держава — вбивця" та "Ердоган терорист". Місцева влада обіцяє розмістити охорону на місця збору курдів.

Нагадаємо, 23 грудня в центрі Парижі сталася стрілянина. Француз убив трьох курдів. Через це в Парижі почалися зіткнення з поліцією, які не вщухають другий день.