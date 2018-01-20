Twitter сообщит 677 тыс. своих пользователей, что они подверглись российской пропаганде

Twitter проинформирует часть своих пользователей о том, что они во время президентских выборов в 2016 году подверглись воздействию контента, созданного российской пропагандистской службой. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на Reuters.

Компания заявила, что отправит по электронной почте сообщение 677 775 жителям США, которые следили, ретвитилы или лайкали контент со страниц, связанных с российским Агентством интернет-исследований (фабрикой троллей).

В Twitter добавили, что, поскольку они уже заблокировали эти учетные записи, соответствующий контент уже не является общедоступным на сайте.

Также в Twitter сообщили, что они обнаружили 3814 аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований из Петербурга, передает DW.

Из них во время президентской кампании 2016 года в США распространялась информация, направленная на манипуляцию общественным мнением. По данным компании, твиты, которые рассылались из этих аккаунтов, в основном отвечали одному образцу: нагнетать конфликты между политическими и этническими группами в США. Речь идет об около 176 тыс. сообщений.

Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей, считают одной из компаний, которые влияют на общественное мнение в социальных сетях в интересах власти России.