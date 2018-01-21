Курды обвинили Москву в поддержке турецкой военной операции в Сирии

Россия наравне с Турцией несет ответственность за удары, которые турецкие ВВС нанесли по контролируемому курдским ополчением сирийскому району Африн.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Иракского Курдистана Rudaw.
В сообщении говорится, что курдские ополченцы (Отряды народной самообороны, YPG) распространили заявление, в котором утверждается, что удары турецкими ВВС наносились "с одобрения России", в связи с чем она также несет ответственность за гибель гражданского населения в Африне.
Отмечается, что ранее представитель курдов сообщил, что не менее 10 человек, включая ребенка, стали жертвами бомбардировок турецкой авиацией позиций курдского ополчения в сирийском районе Африн.
Напомним, турецкие войска продвинулись на 5 км по сирийской территории.