ЕС ввел санкции против 17 бизнесменов за торговлю с КНДР

Европейский Совет ввел санкции против еще 17 физических и юридических лиц, которые вели торговлю с Северной Кореей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

Санкции были приняты в качестве средства поддержания давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику в связи с продолжающимся и ускоренным развитием ядерных и баллистических программ вопиющим пренебрежением к предыдущим резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти 17 человек были уличены в участии в незаконной торговой деятельности и деятельности, направленной на содействие уклонению от санкций, введенных ООН, в том числе из-за рубежа.

В результате этого решения общее число физических и юридических лиц, которые попали под ограничительные меры против КНДР, составляет 58 физических лиц и 10 субъектов. Кроме того, ООН выделила 79 человек и 54 организации.

Напомним, 8 января 2018 года Европейский союз внес в санкционный список в отношении Северной Кореи еще 16 физических лиц, а также Министерство по делам армии КНДР. Теперь на территории ЕС будут заморожены все активы внесенных в список лиц, а также введены ограничения на их въезд в страны союза.