В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Об этом сообщает пресс-служба форума, на которую ссылаются мировые СМИ.

Форум продлится до 26 января. Его участники намерены обсудить ряд вопросов, в том числе, расширение и защиту прав женщин, вопросы безопасности и экономического развития.

"От ДНК насекомых до IPO - программа форума разнообразна. В ходе форума планируется обсудить "создание совместного будущего в "надколотом мире", - говорится в сообщении.

Ряд дискуссий в рамках форума возглавят женщины, в частности, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и генеральный директор IBM Джинни Рометти.

Кроме того, запланирован ряд выступлений мировых лидеров: премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа.