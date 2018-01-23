В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Во вторник, 23 января, в Давосе (Швейцария) начнется Всемирный экономический форум.
Об этом сообщает пресс-служба форума, на которую ссылаются мировые СМИ.
Форум продлится до 26 января. Его участники намерены обсудить ряд вопросов, в том числе, расширение и защиту прав женщин, вопросы безопасности и экономического развития.
"От ДНК насекомых до IPO - программа форума разнообразна. В ходе форума планируется обсудить "создание совместного будущего в "надколотом мире", - говорится в сообщении.
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Ряд дискуссий в рамках форума возглавят женщины, в частности, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и генеральный директор IBM Джинни Рометти.
Кроме того, запланирован ряд выступлений мировых лидеров: премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Дональда Трампа.