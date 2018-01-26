Китай хочет создать Полярный Шелковый путь

Северный морской путь позволит Китаю сэкономить около 20 дней на перевозке по сравнению с транспортировкой через Суэцкий канал

Китай представил план создания Полярного Шелкового пути в Арктике. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

"Китай надеется на сотрудничество со всеми сторонами в построении "Полярного Шелкового пути" посредством развития корабельных маршрутов в Арктике", – говорится в заявлении информационного бюро Государственного совета КНР.

Несмотря на то, что Китай не входит в Арктический совет, поскольку не имеет территории в Арктике, страна обрела статус государства-наблюдателя в 2013 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Арктике вводят мораторий на коммерческое рыболовство

Ранее государственная газета Китая China Daily сообщала, что именно благодаря Северному морскому пути Китай сможет сэкономить около 20 дней во время перевозки по сравнению с транспортировкой через Суэцкий канал.

Активизация Китая в регионе уже вызвала обеспокоенность среди арктических государств по поводу долгосрочных целей страны.