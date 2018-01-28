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Главная » Мир » Пучдемон не может возглавить Каталонию, находясь за рубежом, – КС Испании

Пучдемон не может возглавить Каталонию, находясь за рубежом, – КС Испании

Пучдемон не может возглавить Каталонию, находясь за рубежом, – КС Испании
Карлес Пучдемон / Фото: Getty Images

Заседание, на котором должны назначить нового главу женералитата, запланировано на 30 января

28.01.18 43
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Конституционный суд Испании единогласно постановил, что бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон не может принести присягу с помощью видеосвязи или путем делегирования своего голоса. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Суд, в течение семи часов 27 января рассматривавший соответствующую жалобу правительства Испании, постановил, что Карлес Пучдемон может принести присягу главы правительства автономии только если будет лично присутствовать на торжественном заседании регионального парламента. Кроме того, он должен получить соответствующее разрешение судьи Верховного суда Пабло Льярены.

Испанское правительство настаивает, что Пучдемон не имеет права возглавить правительство Каталонии, поскольку его обвиняют в серьезных преступлениях.

Заседание, на котором должны назначить нового главу женералитата, запланировано на 30 января. Если Пучдемон, который является единственным кандидатом на пост главы правительства, не появится в парламенте, заседание должны отменить.

Напомним, Карлес Пучдемон с октября 2017 находится в Брюсселе из-за открытых против него уголовных дел в Испании.

Ранее он выразил намерение сформировать новое правительство региона, несмотря на противодействие центральной власти Испании.

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