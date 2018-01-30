Дуда утвердил запрет на торговлю по воскресеньям

Закон частично вступит в силу с марта 2018 года и полностью заработает в 2020 году

Во вторник, 30 января, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о постепенном запрете торговли в воскресенье с марта этого года и полном запрете с 2020 года. Об этом сообщает Укринформ.

"Таким образом, мы восстанавливаем нормальное состояние. Я верю, что мы привыкнем к тому, так как это есть в других странах ЕС - Германии или Австрии, где магазины закрыты в воскресенье", - заявил Дуда.

Он выразил удовлетворение, что запрет на торговлю будет вводиться поэтапно, в течение двух лет. По его словам, переходной период будет своего рода "амортизатором изменений" и позволит всем привыкнуть к новым правилам.

Дуда обратил внимание, что запрет на торговлю в воскресенье будет распространяться на крупные и средние магазины и торговые центры. При этом в маленьких магазинах, где работают только владельцы, они самостоятельно будут решать, работать ли в воскресенье.

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Согласно принятому закону, с 1 марта 2018 года торговля будет вестись только в первое и последнее воскресенье месяца, а во второе и третье - она будет запрещена.

С 1 января 2019 года торговля будет осуществляться только в последнее воскресенье месяца. А с 1 января 2020 года в воскресенье будет действовать полный запрет на торговлю, за исключением избранных семи воскресений в году. В частности, запрет на торговлю не будет действовать в две недели перед Рождественскими праздниками, одно воскресенье перед Пасхой и в последние воскресенья января, апреля, июня и августа.

В то же время запрет на торговлю в воскресенье не будет распространяться, в частности, на рынки с сельскохозяйственной продукцией, пекарни, магазины, специализирующихся на продаже кондитерских изделий и мороженого, цветочные магазины и объекты ритуальных услуг. Законом также разрешается торговля в воскресенье на вокзалах, аэропортах и автозаправках.

За нарушение этого закона будет грозить штраф от 1 тыс. (8 тыс. грн) до 100 тыс. злотых (800 тыс. грн), а при условии систематического нарушения этого запрета - тюремное заключение.