Новый министр здравоохранения США рассказал о своих украинских корнях

Министр здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар рассказал, что в его роду были выходцы из Украины. Об этом он заявил во время церемонии приведения к присяге в Белом доме, передает Укринформ.

"Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг - здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии", - заметил Азар.

Президента Дональд Трамп поставил задачу перед новым главой министерства обеспечить доступное и качественное лечение для граждан США и урегулировать чрезвычайную ситуацию, возникшую из-за распространения наркомании и высокой смертности от опиоидов.