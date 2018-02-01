МИД запустил приложение для помощи украинцам за рубежом

Министерство иностранных дел запустило сервис добровольной регистрации украинцев во время пребывания за границей, который будет способствовать их путешествиям.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Его назначение – предоставить соотечественникам краткую информацию о стране, в которую планируется путешествие, предупредить о возможных бедствиях, которые произошли или могут наступить в стране, а в случае необходимости - ускорить розыск и оказать содействие украинцам за рубежом", - отмечается в сообщении.

Загрузив новое приложение на телефон, оно отобразит ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины при переходе в раздел "Карта мира", а при их выборе – все необходимые координаты.

В свою очередь раздел "Страны" проинформирует об особенностях страны, таможенных правилах, культурных и религиозных особенностях, ситуации с безопасностью.

Напомним, ООН определила самые популярные страны мира для туризма.