Тиллерсон предупредил Мексику о возможном вмешательстве России в их выборы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к мексиканским властям с призывом проявлять бдительность в связи с "российской активностью" в преддверии выборов в Мексике, намеченных на июль 2018 года.

Об этом Тиллерсон заявил, выступая на пресс-конференции в Мехико, передают мировые СМИ.



"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - заявил госсекретарь США.

Выступая в декабре 2017 года с речью в Джеймстаунском фонде, советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявлял о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике". По его словам, на тот момент уже были видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России) в президентскую кампанию в Мексике".

Напомним, в Европе опасаются "слива" секретной информации Москве из-за прихода ультраправых к власти в Австрии.