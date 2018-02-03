YouTube будет специально помечать государственные СМИ

Руководство YouTube сообщило о решении специально отмечать видеоролики, подготовленные государственными СМИ.
"Наша цель - обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники тех новостных материалов, которые они выбирают смотреть на YouTube", — говорится в официальном заявлении.
Во время демонстрации подобных видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в "Википедии".
Ранее YouTube объявил о введении новых правил и ужесточении процесса монетизации контента.