Северокорейских спортсменов в Пхенчхан повезет официальный глава КНДР

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам возглавит делегацию из 22 северокорейских спортсменов на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, согласно северокорейской конституции, является высшим должностным лицом государства.

Он станет первым столь высокопоставленным представителем Пхеньяна, который посетит Южную Корею за последние четыре года. Помимо Ким Ен Нама в официальную делегацию включены три высокопоставленных чиновника и 18 помощников.

По мнению официального Сеула, это демонстрирует готовность КНДР улучшать отношения между двумя странами.

На церемонии открытия Игр спортсмены пройдут под одним флагом "единой Кореи".

Будет ли председатель северокорейского парламента присутствовать на церемонии открытия в Пхенчхане пока неизвестно.

Нопомним, На церемонию открытия Олимпиады впервые приедет делегация из Ватикана.