Коалиционные переговоры в Германии не удалось завершить в намеченные сроки

Немецкие социал-демократы и блок ХДС/ХСС не смогли завершить коалиционные переговоры в воскресенье, 4 февраля, как ранее планировалось. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ не достигли согласия относительно пунктов о рынке труда и сферы здравоохранения, поэтому коалиционные переговоры продолжатся в понедельник, 5 февраля.

"Сегодня у нас был очень конструктивный день, и мы пришли к согласию по многим пунктам", - заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

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Впрочем, по его словам, участники переговоров осознали, что многие вопросы все еще нужно обсудить подробнее.

"Поэтому мы вместе решили, что не будем проводить переговоры этой ночью, а вместо этого продолжим наши переговоры и дискуссии подробно и сфокусированно завтра с 10 утра", - сообщил социал-демократ.

Напомним, что в рядах СДПГ растет сопротивление формированию новой "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов. Немало представителей выступают против повторения союза с блоком Меркель. Даже при успешном завершении переговоров лидеров политических сил коалиционный договор еще, как планируется, должны одобрить около 440 тыс. членов СДПГ.