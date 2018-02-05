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Главная » Мир » Коалиционные переговоры в Германии не удалось завершить в намеченные сроки

Коалиционные переговоры в Германии не удалось завершить в намеченные сроки

Коалиционные переговоры в Германии не удалось завершить в намеченные сроки
Бундестаг / Фото: flickr.com/photos/barcoder

Социал-демократы и блок ХДС/ХСС продолжат консультации в понедельник

05.02.18 62
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Немецкие социал-демократы и блок ХДС/ХСС не смогли завершить коалиционные переговоры в воскресенье, 4 февраля, как ранее планировалось. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ не достигли согласия относительно пунктов о рынке труда и сферы здравоохранения, поэтому коалиционные переговоры продолжатся в понедельник, 5 февраля.

"Сегодня у нас был очень конструктивный день, и мы пришли к согласию по многим пунктам", - заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль.

Впрочем, по его словам, участники переговоров осознали, что многие вопросы все еще нужно обсудить подробнее.

"Поэтому мы вместе решили, что не будем проводить переговоры этой ночью, а вместо этого продолжим наши переговоры и дискуссии подробно и сфокусированно завтра с 10 утра", - сообщил социал-демократ.

Напомним, что в рядах СДПГ растет сопротивление формированию новой "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов. Немало представителей выступают против повторения союза с блоком Меркель. Даже при успешном завершении переговоров лидеров политических сил коалиционный договор еще, как планируется, должны одобрить около 440 тыс. членов СДПГ.

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