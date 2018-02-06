О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось

У берегов Хуаляня на Тайване произошли мощные землетрясения магнитудой 6.4, в результате чего здание местного отеля покосилось набок, внутри осталось около 30 человек, передает The Telegraph, на который ссылаются мировые СМИ.

Отмечается, что землетрясение стало самым мощным из серии землетрясений, которые произошли в стране за последние двое суток.

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О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.

Отметим, в воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались крайне близко друг к другу, глубина очагов не превышала 10 км.

Напомним, ученые предлагают предсказывать землетрясения с помощью оптоволоконной сети.