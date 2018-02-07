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Главная » Мир » В России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный

В России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный

В России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный
Колония "Полярная сова" / Фото: Тюремный портал России

Анвар Масалимов освободился из "Полярной совы" 

07.02.18 928
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63-летний Анвар Масалимов, осужденный на пожизненное заключение за убийство, вышел из колонии "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе и, предположительно, находится в Москве.

Об этом сообщает Московский комсомолец.

По информации издания, это первый в России случай освобождения пожизненно заключенного.

Масалимов был приговорен к смертной казни за убийство пенсионера, совершенное в 1991 году в Томской области. Для него это был второй приговор за убийство. В 1998 году президент России Борис Ельцин заменил казнь на пожизненный срок. В дальнейшем Масалимов добился изменения статьи с умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах на просто умышленное убийство.

Масалимов был освобожден решением президиума Вологодского областного суда с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного". Когда это произошло, издание не пишет. В справке по делу, копия которой есть у МК, указано, что Масалимов вышел по УДО (пожизненно осужденные имеют право просить об условно-досрочном освобождении после 25 лет отбытого срока).

Как бы то ни было, прецедент создан. Отмечается, что в России к пожизненному сроку приговорены 1940 человек; около пятисот из них уже отсидели по 25 лет и имеют право просить об УДО. Первые ходатайства об УДО были поданы в 2016 году; суд все их отклонил. Повторно такое прошение можно подавать через три года.

Напомним, в Мексике от инфаркта умер директор тюрьмы во время попытки побега заключенных.

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