Оскорбил в WhatsApp: мужчину приговорили к смертной казни за "кощунство"

Пользователь увидел в мессенджере фото и видео, которые, по его мнению, оскорбили его религиозные чувства. За такое оскорбление одному человеку присудили смертную казнь, а другому — пожизненное заключение.

Related video

Двое граждан Пакистана распространили в соцсети Whatsapp сообщение, которое якобы оскорбило чувства мусульман. После длительного расследования они оказались в суде и получили серьезные приговоры. Одного из мужчин приговорили к смертной казни. О деталях дела об оскорблении религиозных чувств рассказали на портале BBC.

Мужчине, который получил смертную казнь, — 22 года, пишут журналисты. Другому — 17: как несовершеннолетний, он отсидит пожизненное, спасшись от большего наказания. Причина приговоров — фотографии и тексты, в которых увидели "кощунство" (кощунство — неуважительное отношение к важному).

Суд в Пакистане — детали

В статье BBC описывают детали дела пакистанцев. Выяснилось, что дело открыли в 2022 году в городе Лахоре, столице провинции Пенджаб в Пакистане.

Важно

Пополнение флотов: Пакистан получил корвет Ada, а Турция патрульные корабли (фото)

Отдел борьбы с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана (Federal Investigation Agency, FIA) получил обращение от некоего гражданина. Гражданин обнаружил у себя на телефоне, в соцсети Whatsapp, видео и фото, которые касались пророка Мухаммеда и его жён. Следователи провели экспертизы и установили, что в сообщениях есть признаки богохульства. А богохульство в Пакистане карается смертью.

Осужденные, 22-летний и 17-летний мужчины, распространили в сети указанные видео и фото. Таким образом они и "попали в телефон" истца. Кроме того, аналогичные сообщения были и от третьего лица: в статье не объяснили, был ли третий обвиняемый.

Адвокаты заявляют, что оба фигуранта пострадали от "фальшивых обвинений". Семья осужденного на смерть утверждают, что подадут апелляцию.

Журналисты напомнили, что в Пакистане смертную казнь за богохульство ввели в 80-х гг., когда к власти пришли военные в результате переворота. Также на BBC рассказали о других событиях в этой стране, связанных с оскорблениями религиозных чувств. Например, в августе 2023 года в этой стране сожгли десятки христианских церквей из-за слухов о якобы "сожжении Корана".

Отметим, осенью 2023 года в РФ начали дело против 19-летнего Николая Журавля, которого также подозревали в сожжении Корана. После этого к подозреваемому пустили сына главы Чечни Рамзана Кадырова, который его избил прямо в тюремной камере. После этого 15-летний сын Кадырова получил ряд наград от глав соседних национальных республик и от отца. В феврале 2024 года россиянина Журавель, уроженца Украины, суд в Чечне осудил на три года.

Напоминаем, Украина сотрудничает с Пакистаном в сфере вооружения. Например, оттуда поступили реактивные снаряды калибра 122 мм Yarmuk. По предварительным оценкам, ВСУ получили оттуда 154 контейнера снарядов.