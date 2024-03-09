Образив у WhatsApp: чоловіка засудили на смертну кару за "блюзнірство"

Користувач побачив у месенджері фото та відео, які, на його думку, образили його релігійні почуття. За таку образу одній людині присудили смертну кару, а іншій — довічне ув'язнення.

Related video

Двоє громадян Пакистану поширили у соцмережі Whatsapp повідомлення, яке начебто образило почуття мусульман. Після тривалого розслідування вони опинились в суді і отримали серйозні вироки. Одного з чоловіків засудили до смертної кари. Про деталі справи про образу релігійних почуттів розповіли на порталі BBC.

Чоловіку, який отримав смертну кару, — 22 роки, пишуть журналісти. Іншому — 17: як неповнолітній, він відсидить довічне, врятувавшись від більшого покарання. Причина вироків — фотографії і тексти, в яких побачили "блюзнірство" (блюзнірство — нешанобливе ставлення до важливого).

Суд у Пакистані — деталі

У статті BBC описують деталі справи пакистанців. З'ясувалось, що справу відкрили у 2022 році у місті Лахорі, столиці провінції Пенджаб у Пакистані.

Важливо

Поповнення флотів: Пакистан отримав корвет Ada, а Туреччина патрульні кораблі (фото)

Відділ боротьби з кіберзлочинністю Федерального агентства розслідувань Пакистану (Federal Investigation Agency, FIA) отримав звернення від деякого громадянина. Громадянин виявив у себе на телефоні, у соцмережі Whatsapp, відео та фото, які стосувались пророка Мухаммеда та його дружин. Слідчі провели експертизи і встановили, що у повідомленнях виявлено ознаки богохульства. А богохульство у Пакистані карається смертю.

Засуджені, 22-річний та 17-річний чоловіки, поширили у мережі вказані відео та фото. Таким чином вони й "потрапили в телефон" позивача. Крім того, аналогічні повідомлення були й від третьої особи: у статті не пояснили, чи був третій обвинувачений.

Адвокати заявляють, що обоє фігурантів постраждали від "фальшивих обвинувачень". Родина засудженого на смерть стверджують, що подадуть апеляцію.

Журналісти нагадали, що у Пакистані смертну кару за богохульство ввели у 80-х рр., коли до влади прийшли військові внаслідок перевороту. Також на BBC розповіли про інші події у цій країні, пов'язані з образами релігійних почуттів. Наприклад, у серпні 2023 року у цій країні спалили десятки християнських церков, після того поширились чутки про начебто "спалення Корану".

Зазначимо, восени 2023 року у РФ почали справу проти 19-річного Миколи Журавля, якого також підозрювали у спаленні Корану. Після цього до підозрюваного пустили сина очільника Чечні Рамзана Кадирова, який його побив прямо у тюремній камері. Після цього 15-річний син Кадирова отримав низку нагород від голів сусідніх національних республік та від батька. У лютому 2024 року росіянина Журавель, уродженця України, суд у Чечні засудив на три роки.

Нагадуємо, Україна співпрацює з Пакистаном у сфері озброєння. Наприклад, звідти надійшли реактивні снаряди калібру 122 мм Yarmuk. За попередніми оцінками, ЗСУ отримали звідти 154 контейнери снарядів.