"Очі не туди дивляться": Кадиров допитав хлопця, якого звинувачують у спаленні Корана (відео)

Підозрюваний Микита Журавель на опублікованому ролику заявив про своє бажання вивчити більше про іслам, проте глава Чечні висловив сумнів, що це прагнення було від душі. Він вважає хлопця агентом СБУ.

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Глава Чечні поділився фрагментом із допиту Микити Журавеля, якого підозрюють у спаленні Корану. На ньому хлопець каже, що збирається дізнатися більше про іншу віру. Ролик опубліковано в Telegram-каналі Рамзана Кадирова 12 жовтня.

Обвинувачений Микита Журавель зізнається, що хотів би вчити сам іслам, або хоча б постаратися, однак таке прагнення Рамзан Кадиров не зовсім оцінив.

"Прийняти іслам? Ти не від душі це говориш. Очі кудись не туди дивляться", — заявив глава Чечні.

У самій публікації Микиту Журавеля називають агентом СБУ, який нібито ще до свого затримання був підготовлений до допитів і повторював постійно завчену фразу.

У щирості його бажання лідер Чеченської республіки сумнівається, адже перед цим хлопець, на його думку, брехав і намагався викручуватися в інших темах.

"Відсутність твердості та визначеності в намірі, невпевненість, спроби піти від прямих відповідей видали в ньому справжнього шайтана, мерзенного паплюжителя, який спалив Коран не через невігластво або незнання, а усвідомлено, бажаючи образити мусульман, стравити конфесії в Росії, порушити той багаторічний спокій і перекреслити всю ту роботу, яку виконує російська держава та громадськість заради міжрелігійної злагоди", — заявив Рамзан Кадиров.

Окремо він зазначив, що Микита Журавель — яскраво виражений провокатор і диверсант, який нібито працює в стилі європейських спецслужб. Водночас у Росії, продовжує Рамзан Кадиров, інші уявлення про свободу і вони в рази правильніші, вважає він.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що син Кадирова міг побити в СІЗО росіянина, який спалив Коран. На цей скандал відреагувала омбудсмен РФ Тетяна Москалькова. Вона пообіцяла спільно з чеченським колегою розібратися в ситуації.