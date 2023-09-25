Поповнення флотів: Пакистан отримав корвет Ada, а Туреччина патрульні кораблі (фото)
Корвет Ada називають універсальним, він може виконувати завдання від ППО до оборони підводних човнів. Турецькі кораблі мають протикорабельні ракети.
23 вересня компанія ASFAT передала корвет типу Ada Військово-морським силам Пакистану на Стамбульській корабельні. Про це повідомляє Naval News.
Пакистан отримав черговий корвет у межах програми MILGEM. Міністри оборони Туреччини та Пакистану взяли участь в церемонії урочистої передачі бойових кораблів. Туреччина вперше в історії одночасно будує 4 корвети та 2 морських патрульних кораблі на корабельнях Стамбула та Карасі. Міністр Яшар Гюлер сказав, що відносини з Пакистаном покращуються з кожним днем.
Програма MILGEM складається з 4 кораблів. Вона стартувала ще у 2019 році. Корвети будуть універсальними кораблями, які зможуть виконувати всі види військових завдань від ППО до оборони субмарин. Корабель отримав систему ППО європейської MBDA під назвою Albatros. Також є ракети для ударів по землі Harbah. пакистанський корвет класу Ada має такі основні характеристики:
- водотоннажність: 2926 тонн;
- довжина: 108,2 м;
- ширина: 14,8 м;
- осадка: 4,05 м;
- максимальна швидкість: 31 вузол (57 км/год)
- радіус дії: 3500 морських миль (6482 км);
- автономність: 15 днів на морі;
- Екіпаж: 93+40.
Турецькій флот отримав два патрульних кораблі. По суті це переробний клас Ada з іншою головною силовою установкою та іншою конструкцією. Він дешевший та його будівництво триває менше. Основне завдання — розвідка, спостереження, пошук та порятунок, боротьба з тероризмом, захист від асиметричних загроз та підтримка десантних операцій.
Озброєнням будуть протикорабельні ракети ATMACA або CAKIR. Також є 76-мм гармата, мала ракетна установка з L-UTMTAS, яка наводиться за лазером.
Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що Пакистан почав виробляти китайські танки VT-4 за китайською ліцензією.
18 серпня в Туреччині заклали другий корвет Ada для Військово-морських сил України.