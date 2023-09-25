Поповнення флотів: Пакистан отримав корвет Ada, а Туреччина патрульні кораблі (фото)

Корвет Ada називають універсальним, він може виконувати завдання від ППО до оборони підводних човнів. Турецькі кораблі мають протикорабельні ракети.

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23 вересня компанія ASFAT передала корвет типу Ada Військово-морським силам Пакистану на Стамбульській корабельні. Про це повідомляє Naval News.

Пакистан отримав черговий корвет у межах програми MILGEM. Міністри оборони Туреччини та Пакистану взяли участь в церемонії урочистої передачі бойових кораблів. Туреччина вперше в історії одночасно будує 4 корвети та 2 морських патрульних кораблі на корабельнях Стамбула та Карасі. Міністр Яшар Гюлер сказав, що відносини з Пакистаном покращуються з кожним днем.

Програма MILGEM складається з 4 кораблів. Вона стартувала ще у 2019 році. Корвети будуть універсальними кораблями, які зможуть виконувати всі види військових завдань від ППО до оборони субмарин. Корабель отримав систему ППО європейської MBDA під назвою Albatros. Також є ракети для ударів по землі Harbah. пакистанський корвет класу Ada має такі основні характеристики:

водотоннажність: 2926 тонн;

довжина: 108,2 м;

ширина: 14,8 м;

осадка: 4,05 м;

максимальна швидкість: 31 вузол (57 км/год)

радіус дії: 3500 морських миль (6482 км);

автономність: 15 днів на морі;

Екіпаж: 93+40.

Турецькій флот отримав два патрульних кораблі. По суті це переробний клас Ada з іншою головною силовою установкою та іншою конструкцією. Він дешевший та його будівництво триває менше. Основне завдання — розвідка, спостереження, пошук та порятунок, боротьба з тероризмом, захист від асиметричних загроз та підтримка десантних операцій.

Патрульний корабель має ракетне озброєння

Озброєнням будуть протикорабельні ракети ATMACA або CAKIR. Також є 76-мм гармата, мала ракетна установка з L-UTMTAS, яка наводиться за лазером.

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що Пакистан почав виробляти китайські танки VT-4 за китайською ліцензією.

18 серпня в Туреччині заклали другий корвет Ada для Військово-морських сил України.