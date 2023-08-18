В Туреччині заклали другий корвет ADA для ВМС України (фото)

Вартість одного корабля складає близько 8 млрд гривень. Перший корвет "Гетьман Іван Мазепа" вже спустили на воду, в наступному році він має бути готовим.

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На одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі відбулася урочиста церемонія закладки другого корвету для потреб Військово-морських сил Україну типу ADA. Про це повідомляє пресслужба ВМС України у фейсбуці.

Туреччина заклала вже другий корвет типу ADA, який будується на замовлення Військово-морських сил України. В церемонії взяла участь українська делегація до складу якої увійшли: заступник міністра оборони Володимир Гаврилов та начальник штабу ВМС ЗС України віцеадмірал Андрій Тарасов.

Другий корвет може отримати назву "Гетьман Павло Скоропадський Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Окремо у пресслужбі повідомили, що роботи ведуться вчасно та відповідно до графіка. Раніше капітан Володимир Угринський, який очолить перший корабель гетьман Іван Мазепа заявляв, що другий корвет буде мати імʼя "Гетьман Павло Скоропадський".

Що відомо про корвет типу ADA для України?

Восени 2020 року президент України Володимир Зеленський повідомив про будівництво двох військових баз на Чорному морі. Вже у грудні того ж року стало відомо, що Україна закупить корвети класу ADA в Туреччині. Тоді вартість одного корабля оцінювали у 8 млрд гривень, а усього ВМС мали отримати 5 кораблів.

До початку повномасштабного вторгнення планувалось, що корпус корабля будуватимуть в Туреччині, а далі їх мали добудовувати в Миколаєві. Зараз, ймовірно, так неможливо зробити через повномасштабну війну з РФ. У липні 2023 року ЗМІ повідомили, яке озброєння отримає перший корвет "Гетьман Іван Мазепа".

Озброєння корвету "Гетьман Іван Мазепа"

Основні характеристики корабля:

водотоннажність — 1524 т (стандартна), 2032 т (повна);

довжина — 99 м;

ширина — 14,4 м;

швидкість ходу — 15-30 вузлів;

осадка — 3,6 м;

дальність плавання — 3500 миль;

екіпаж — 93 + 13 дод. місць;

автономність плавання: 10-21 день.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" зроблений з металу "Азовсталі".

2 жовтня корвет спустили на воду. Очікується, що операційної готовності корвет набуде у 2024 році. Це буде перший сучасний корвет у складі ВМС України.