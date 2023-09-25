Пополнение флотов: Пакистан получил корвет Ada, а Турция патрульные корабли (фото)

Корвет Ada называют универсальным, он может выполнять задачи от ПВО до обороны подводных лодок. Турецкие корабли имеют противокорабельные ракеты.

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23 сентября компания ASFAT передала корвет типа Ada Военно-морским силам Пакистана на Стамбульской верфи. Об этом сообщает Naval News.

Пакистан получил очередной корвет в рамках программы MILGEM. Министры обороны Турции и Пакистана приняли участие в церемонии торжественной передачи боевых кораблей. Турция впервые в истории одновременно строит 4 корвета и 2 морских патрульных корабля на верфях Стамбула и Караси. Министр Яшар Гюлер сказал, что отношения с Пакистаном улучшаются с каждым днем.

Программа MILGEM состоит из 4 кораблей. Она стартовала еще в 2019 году. Корветы будут универсальными кораблями, которые смогут выполнять все виды военных задач от ПВО до обороны субмарин. Корабль получил систему ПВО европейской MBDA под названием Albatros. Также есть ракеты для ударов по земле Harbah. пакистанский корвет класса Ada имеет следующие основные характеристики:

водоизмещение: 2926 тонн;

длина: 108,2 м;

ширина: 14,8 м;

осадка: 4,05 м;

максимальная скорость: 31 узел (57 км/ч)

радиус действия: 3500 морских миль (6482 км);

автономность: 15 дней на море;

Экипаж: 93+40.

Турецкой флот получил два патрульных корабля. По сути это переработанный класс Ada с другой главной силовой установкой и другой конструкцией. Он дешевле и его строительство длится меньше. Основная задача — разведка, наблюдение, поиск и спасение, борьба с терроризмом, защита от асимметричных угроз и поддержка десантных операций.

Патрульный корабль имеет ракетное вооружение

Вооружением будут противокорабельные ракеты ATMACA или CAKIR. Также есть 76-мм пушка, малая ракетная установка с L-UTMTAS, которая наводится по лазеру.

Напомним, 19 сентября стало известно, что Пакистан начал производить китайские танки VT-4 по китайской лицензии.

18 августа в Турции заложили второй корвет Ada для Военно-морских сил Украины.