Ракетный удар по пиццерии в Краматорске: наводчик получил пожизненное заключение (фото)

Летом прошлого года завербованный российской разведкой агент на видео снял количество посетителей в заведении и переслал отснятый файл своему российскому куратору. После этого оккупанты запустили ракету по пиццерии.

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Пожизненное заключение получил мужчина, который 27 июня 2023 года навел российский ракетный удар по кафе-пиццерии "Ria Lounge" в Краматорске, в результате которого погибли 13 гражданских и еще 64 — пострадали. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил предатель, который скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня 2023 года. Тогда контрразведка СБУ задержала злоумышленника "по горячим следам". Им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения России был завербован военной разведкой РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 июня 2023 года он получил задание выяснить, работает ли кафе и зафиксировать наличие там посетителей. Мужчина снял все на видео и переслал его российским спецслужбам.

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"После получения агентурной информации оккупанты осуществили прицельный ракетный удар по кафе, в котором находились люди. В результате огневого поражения погибли 13 местных жителей, среди них — 3 детей. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести", — отметили в СБУ.

Коллаборантом оказался местный житель Краматорска, который работал в газотранспортном предприятии. Он часто высказывал свои прокремлевские взгляды в разговорах со своим окружением.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорил к пожизненному заключению.

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Напомним, 27 июня 2023 года россияне запустили по городу две ракеты С-300. Одна из них попала в кафе, где в это время находились посетители, а вторая ракета попала в жилой район поселка Беленькое.

4 апреля Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая терроризировала жителей прифронтового Днепра. Банда рэкетиров требовала деньги с представителей малого бизнеса. Для этого они провоцировали конфликтные ситуации или придумывали искусственные долги, а затем выставляли "счет" потерпевшим. Если те отказывались платить, то похищали и пытали их.

3 апреля Служба безопасности Украины задержала сразу пятерых пророссийских агитаторов в разных областях Украины, которые поддерживали и распространяли кремлевские нарративы в социальных сетях. Среди них оказался хакер, который создавал фейковые видеообращения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с призывами к восстанию среди военных против президента Украины Владимира Зеленского.