Ракетний удар по піцерії в Краматорську: навідник отримав довічне ув'язнення (фото)

Влітку минулого року завербований російською розвідкою агент на відео зняв кількість відвідувачів у закладі та переслав відзнятий файл своєму російському куратору. Після цього окупанти запустили ракету по піцерії.

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Довічне ув'язнення отримав чоловік, який 27 червня 2023 року навів російський ракетний удар по кафе-піцерії "Ria Lounge" у Краматорську, внаслідок якого загинуло 13 цивільних та ще 64 — постраждали. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав зрадник, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року. Тоді контррозвідка СБУ затримала зловмисника "по гарячих слідах". Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований воєнною розвідкою РФ", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 червня 2023 року він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе та зафіксувати наявність там відвідувачів. Чоловік зняв усе на відео та переслав його російським спецслужбам.

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"Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди. Унаслідок вогневого ураження загинуло 13 місцевих жителів, серед них – 3 дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", — зазначили в СБУ.

Колаборантом виявився місцевий житель Краматорська, який працював у газотранспортному підприємстві. Він часто висловлював свої прокремлівські погляди у розмовах зі своїм оточенням.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до довічного ув'язнення.

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Нагадаємо, 27 червня 2023 росіяни запустили по місту дві ракети С-300. Одна з них влучила в кафе, де в цей час перебували відвідувачі, а друга ракета влучила в житловий район селища Біленьке.

4 квітня Служба безпеки України і Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців прифронтового Дніпра. Банда рекетирів вимагала гроші з представників малого бізнесу. Для цього вони провокували конфліктні ситуації або вигадували штучні борги, а потім виставляли "рахунок" потерпілим. Якщо ті відмовлялись платити, то викрадали та катували їх.

3 квітня Служба безпеки України затримала одразу п'ятьох проросійських агітаторів у різних областях України, які підтримували та розповсюджували кремлівські наративи у соціальних мережах. Серед них опинився хакер, який створював фейкові відеозвернення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із закликами до повстання серед військових проти президента України Володимира Зеленського.