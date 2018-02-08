Работягам из КНДР сократили срок пребывания в России

Власти РФ в соответствии с санкциями СБ ООН сократили до года срок пребывания в стране рабочих из КНДР.

"Большое количество идет обращений от граждан КНДР о предоставлении временного убежища, но резолюцию ООН мы должны выполнить", — приводит Газета.ру заявление заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой.

Власти российских регионов еще 7 февраля начали высылать северокорейских рабочих, исполняя санкции, предусмотренные резолюцией СБ ООН.

Информацию об этом распространил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в среду, 7 февраля.

"Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно" - заявил он.

Мацегора добавил, что всего в России трудились около 35 тыс. рабочих, они получали такую же зарплату, как россияне, и половина ее уходила в КНДР. Благодаря работе в России северные корейцы кормят свои семьи.

Напомним, США готовятся ввести самые жесткие за всю историю санкции против КНДР.