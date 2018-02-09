В Мексике задержали главу крупнейшего наркокартеля страны

В четверг, 8 февраля, правоохранительные органы Мексики задержали предполагаемого лидера одного из самых могущественных наркокартелей страны "Лос-Сетас". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Heraldo de Mexico.

По данным издания, Хосе Мария Гисар Валенсия, также известный как "Z43" и "Эль Чарли", был задержан сотрудниками военно-морского флота при содействии федеральной полиции.

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Гисар Валенсия, имеющий американское происхождение, считается ответственным за ввоз кокаина и метамфетамина на территорию США. Также он руководил перевозками наркотиков из Гватемалы в Мексику. По данным СМИ, в 2014 году власти США предложили награду в размере 5 млн долларов за информацию, которая может оказать помощь в его поимке.

Напомним, в Мексике от инфаркта умер директор тюрьмы во время попытки побега заключенных.