Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Еще
Все статьиСпецтемыПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Главная » Мир » Глава Ростеха уверяет, что все фигуранты "кремлевского списка" поддерживают Путина

Глава Ростеха уверяет, что все фигуранты "кремлевского списка" поддерживают Путина

Глава Ростеха уверяет, что все фигуранты "кремлевского списка" поддерживают Путина
Сергей Чемезов / Фото: RuCompromat

Из-за попадания в список никто, мол, не расстроился

11.02.18 157
000

Все чиновники и бизнесмены из "кремлевского списка", составленного в США, поддерживают политику президента РФ. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью The Washington Post, передает Медуза.

"Они думают, что люди в этом списке расстроятся, придут к американцам и скажут: "Мы с вами" и "Давайте свергнем Путина вместе". Но эффект противоположенный", - отметил он.

Также глава Ростеха предупредил об опасности новой гонки вооружений, которая, по его мнению, может начаться из-за обновленной ядерной доктрины США.

"Мы будем вынуждены делать то же, что и американцы", - заявил Чемезов.

Также он пожаловался, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, ничего не делает для восстановления российско-американских отношений, и отметил, что снятие санкций пошло бы на пользу обеим странам.

Напомним, ранее в минфине США заявили, что расширение санкций против РФ может навредить американскому бизнесу.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Санкт-Петербурге произошел мощный взрывМакрон согласился приехать к Путину в маеРоссия объяснила отказ вернуть Польше обломки самолета Качиньского

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 10217
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 7556
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 26096
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 5532
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 4452
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 4136
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 11447
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2383
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 3390
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2594
  1. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 10567 / 16598
  2. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 6588 / 17732
  3. Детектор лжи. Пять признаков того, что вас обманывают 2564 / 3223
  4. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 2158 / 5140
  5. "Я сумасшедшая". Как Эмма Андиевская смогла то, что никто не смог 2125 / 19834
  6. В Украине введены новые правила пересечения границы 1880 / 15105
  7. Продавцам сувениров на Андреевском спуске предложили "переместиться" 1466 / 1790
  8. Труханов и другие. 5 странных политиков из книг и фильмов 1453 / 1987
  9. В Пхенчхане побит рекорд зимних Олимпиад 1377 / 1685
  10. Falcon Heavy оказалась не нужна NASA 1226 / 3252
  1. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 30 / 17732
  2. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 26 / 31743
  3. "Я сумасшедшая". Как Эмма Андиевская смогла то, что никто не смог 19 / 19834
  4. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 13 / 8401
  5. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 12 / 16598
  6. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 10 / 7556
  7. Освенцим. Фотоувеличение. Матвей Вайсберг о времени, тревоге и птице над Биркенау 8 / 2071
  8. Под Черниговом создадут музей раритетной ж/д техники 7 / 808
  9. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 7 / 4452
  10. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 7 / 5140
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.