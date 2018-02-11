Глава Ростеха уверяет, что все фигуранты "кремлевского списка" поддерживают Путина

Все чиновники и бизнесмены из "кремлевского списка", составленного в США, поддерживают политику президента РФ. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью The Washington Post, передает Медуза.
"Они думают, что люди в этом списке расстроятся, придут к американцам и скажут: "Мы с вами" и "Давайте свергнем Путина вместе". Но эффект противоположенный", - отметил он.
Также глава Ростеха предупредил об опасности новой гонки вооружений, которая, по его мнению, может начаться из-за обновленной ядерной доктрины США.
"Мы будем вынуждены делать то же, что и американцы", - заявил Чемезов.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США расширили "кремлевский доклад" представителями ОРДЛО
Также он пожаловался, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, ничего не делает для восстановления российско-американских отношений, и отметил, что снятие санкций пошло бы на пользу обеим странам.
Напомним, ранее в минфине США заявили, что расширение санкций против РФ может навредить американскому бизнесу.