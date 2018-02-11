Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой"

Закон о реинтеграции Донбасса может привести к срыву минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Россия-1, передает РИА Новости.

"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим", - отметил Лавров.

При этом, по его мнению, на Западе якобы укрепляется мнение о необходимости "вразумить" президента Петра Порошенко и убедить его изменить позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

"По нашим данным, европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие послания передают и настоятельно рекомендуют понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления своих действий. Публично они пока не могут этого сказать, но, думаю, если нынешний режим в Киеве так будет себя дальше вести, скоро появятся публичные заявления, потому что Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, и особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается агрессором, а контролируемые боевиками территории – временно оккупированными РФ.