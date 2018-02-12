В Австрии ужасная авария: столкнулись два пассажирских поезда

Один человек погиб, более 20 – травмированы

В районе австрийской станции Никласдорф столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погиб один человек, более 20 получили травмы различной степени тяжести, среди них трое детей. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Kurier.

"Красный Крест сообщает со ссылкой на спасателей об одной жертве", - говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня в 12:45. Столкнулись два пассажирских поезда - EuroCity, который ехал из Граца в Саарбрюккен, и пассажирский пригородный поезд S-Bahn.

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После столкновения один из поездов сошел с рельс. О причинах происшествия пока не сообщают.

Движение на участке южной железнодорожной линии приостановлено.

Ранее в Испании попал в аварию пригородный поезд.