Спасатели обнаружили почти 500 обломков Ан-148

Спасатели обнаружили на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья почти 500 обломков самолета и свыше 1400 фрагментов тел погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из оперативного штаба, развернутого на месте чрезвычайной ситуации.

"Обследовано практически 30 га площади в зоне чрезвычайной ситуации. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших", – сказал собеседник агентства.

Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются. В них задействованы более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.

В следственном комитете РФ заявили, что разрушений на борту самолета Ан-148 в воздухе не было, взрыв произошел при ударе лайнера о землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В олимпийской деревне Пхенчхана появилась траурная зона

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился днем 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово около деревни Степановское в Раменском районе Московской области. Рейс следовал из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.