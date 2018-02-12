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Глава Пентагона оценил уровень "потепления" между Кореями

Глава Пентагона оценил уровень "потепления" между Кореями
Джеймс Мэттис / Фото: flickr.com/photos/thejointstaff

Налаживание связей между этими странами не испортит отношения США и Южной Кореи

12.02.18 164
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Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил предостережение о потеплении отношений между двумя Кореями, которое наметилось в рамках Олимпиады, заявив, что "слишком рано" говорить, что переговоры являются положительным знаком со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yonhap.

"Пока для меня рано говорить, что он (лидер КНД Ким Чен Ын, – ред.) будет делать. На фоне этого (Олимпиады, – ред.) он провел военный парад, продемонстрировав свои баллистические ракеты, – сказал Мэттис. – Это странно, если он действительно хочет продемонстрировать потепление отношений со страной, которую последовательно клеймит как американскую марионетку".

Глава Пентагона отметил, что не считает, что потепление отношений между двумя Кореями отразится на американо-южнокорейских связях.

"Я знаю, что кто-то видит, как вбивается клин в отношения между Южной Кореей и США. Никакого клина не существует", – подчеркнул он.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США готовы провести переговоры с Северной Кореей, однако будут продолжать оказывать давление на КНДР, пока страна не откажется от ядерной программы.

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