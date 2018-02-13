У Путина резко изменились ближайшие планы

Владимир Путин отменил ближайшие публичные мероприятия, в которых он должен был принимать участие.

Об этом сообщает "Дождь".

Сегодня он должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике. Завтра российский президент планировал принять участие в форуме "Наставник", который проводит Агентство стратегических инициатив.

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Сегодня утром пришла информация об отмене мероприятия.

Ранее президент РФ также отменил командировку в Сочи, которая должна была состояться в понедельник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не прокомментировал причины изменения планов Путина.

СМИ предполагают, что причиной может быть болезнь: во время одного из последних мероприятий у Владимира Путина был хриплый голос и он выглядел рассеянным.

Напомним, Макрон согласился приехать к Путину в мае.